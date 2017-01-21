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Бутов намерен как член президиума ВФЛА реализовать часть своей предвыборной программы

Спорт
21 января, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики заметил, что сейчас он не является штатным сотрудником ВФЛА
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Михаил Бутов

Михаил Бутов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов, не сумевший в декабре прошлого года одержать победу на выборах президента этой организации, намерен как член президиума ВФЛА претворить в жизнь хотя бы часть своей предвыборной программы. Об этом он сообщил ТАСС.

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9 декабря 2016 года прошли выборы президента ВФЛА, они проходили в два тура. По итогам первого тура действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин набрал 32 голоса, обладатель золота Олимпиады-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов - 20, Михаил Бутов - 16, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева снялась с выборов еще до начала голосования. Перед началом второго тура снял свою кандидатуру и Бутов. Победу в итоге одержал Шляхтин - за него проголосовало 36 делегатов, 31 голос достался Сильнову, который впоследствии занял пост первого вице- президента ВФЛА.

"Мой контракт как генерального секретаря ВФЛА завершился 31 декабря, но я остаюсь членом президиума федерации и совершенно не намерен из него выходить, - заметил Бутов. - За меня (а точнее, за мою программу) на выборах проголосовало почти 25% регионов. У меня есть намерения как у члена президиума сделать все, чтобы хотя бы часть этой программы была претворена в жизнь, а задача- максимум - всю программу. Это будет очень сложно претворить в жизнь, но я уверен, что если это сделаю не я, то кто-то другой рано или поздно все равно приступит к реализации чего-то подобного".

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Собеседник ТАСС заметил, что сейчас он не является штатным сотрудником ВФЛА. "Но это никак не скажется на моей работе в Совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), - продолжил Бутов. - Как член президиума я буду отвечать за связь ВФЛА с международными организациями. Как член совета IAAF, я должен оповещать свою национальную федерацию о том, чем живет IAAF".

"Первоначально было предложение создать при ВФЛА некую комиссию по внешним связям с международными спортивными организациями, - заметил собеседник агентства. - Но я не сторонник создания разных мертворожденных, на мой взгляд, органов, и меня попросили сосредоточиться именно на этом внешнем направлении, что я без сомнений готов делать. Подробные детали и формат моей будущей работы будут обговорены позднее. Но мне уже сейчас очевидно, что нужна будет очень хорошая координация со всеми структурными подразделениями нашей федерации".

Бутов напомнил, что из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF он не может полноценно исполнять обязанности члена совета IAAF. "Но мое взаимодействие с коллегами из IAAF все равно продолжается. Я постоянно на связи с ними, веду переписку, рассказываю о том, как совершенствуется работа ВФЛА в области борьбы с допингом и стимулирую принятие решения о скорейшем возвращении нашей федерации", - подытожил член президиума ВФЛА.

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