Совет IAAF в феврале рассмотрит вопрос участия юных атлетов РФ в международных стартах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем ближайшем заседании, которое состоится 6 февраля, рассмотрит вопрос возможности участия членов юношеских сборных России в международных стартах в условиях, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в IAAF. Об этом сообщил ТАСС член совета IAAF и президиума ВФЛА Михаил Бутов.

Бутов в ноябре прошлого года написал письмо членам совета с просьбой отдельным вопросом на декабрьском заседании рассмотреть возможность участия в международных соревнованиях без каких-либо дополнительных условий юношей до 15 лет и ветеранов.

"Эти мои предложения были озвучены на декабрьском совете IAAF, но тогда приняли решение вернуться к ним в феврале на следующем заседании, - заметил Бутов. - Допускаю, что причиной переноса было желание коллег дождаться второго доклада Макларена. Не исключаю также, что они посчитали правильным не торопиться и уделить больше времени изучению моих предложений, поэтому перенесли его рассмотрение на следующее заседание".

Собеседник ТАСС подчеркнул, что спортсменов юношеского возраста и ветеранов однозначно никак нельзя отнести к профессионалам. "Их нужно закрепить в этом статусе, и пусть они участвуют в турнирах без всяких ограничений, - считает Бутов. - Что касается тех же юношей, то выполнить полноценно критерии IAAF, касающиеся допинга, тут весьма проблематично. Состав команд меняется не каждый год, а из месяца в месяц - спортсмен в феврале еще из себя ничего не представлял, а к июню может оказаться вполне дееспособным".

Член президиума ВФЛА считает правильным, что российским судьям также нужно беспрепятственно работать на международных соревнованиях. "Во-первых, сейчас они теряют свою квалификацию. Во-вторых, IAAF всегда придерживалась позиции, что если человек является членом какой-то структуры IAAF, то он представляет не свою страну, а именно этот международный орган", - подытожил Бутов.

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Спортсмены, соответствующие определенным критериям, могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок.