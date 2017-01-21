Баскетболист ЦСКА де Коло признан самым ценным игроком 18-го тура Евролиги

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Защитник российского баскетбольного клуба ЦСКА француз Нандо де Коло признан самым ценным игроком 18-го тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

ЦСКА в четверг разгромил немецкий "Бамберг" со счетом 85:64, де Коло стал самым результативным игроком встречи с 26 очками. Также он записал на свой счет четыре подбора, пять передач и три перехвата.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 18 матчах 14 побед. "Бамберг" идет на 12-й позиции.

В следующем матче 24 января ЦСКА на выезде встретится с литовским "Жальгирисом", "Бамберг" 25 января примет испанский "Реал".