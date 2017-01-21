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Бывший тренер героя фильма ARD Дмитриева назвал его непредсказуемым и скрытным человеком

Спорт
21 января, 14:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам Александра Гукова, Дмитриев никогда не упоминал о нарушениях антидопинговой системы и не высказывал подозрений по этому поводу во время их совместной работы
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© EPA/PETER KNEFFEL

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бегун Андрей Дмитриев, ставший информатором немецкого канала ARD в новом фильме о допинговых нарушениях в России, отличается непредсказуемостью и скрытностью. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер спортсмена Александр Гуков.

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Новый фильм ARD выйдет в эфир в воскресенье. Ранее сообщалось, что Дмитриев стал одним из героев картины. Лучшим результатом бегуна в карьере является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.

"Тяжелый случай, сразу скажу, - сказал Гуков. - Дмитриев - человек непредсказуемый, скрытный и очень замкнутый. Весь в своих мыслях, себе на уме. Мы с ним не работаем с осени, когда он уехал в октябре к себе домой, но, насколько я знаю, он продолжает тренироваться, карьеру не завершает".

По словам специалиста, Дмитриев никогда не упоминал о нарушениях антидопинговой системы и не высказывал подозрений по этому поводу во время их совместной работы. "Когда Андрей тренировался под моим руководством, то у него не было никаких нареканий к российской антидопинговой системе, - отметил Гуков. - Никаких подозрений на этот счет он не высказывал. Видимо, за прошедшее время что-то произошло в его голове".

Бывший тренер осудил действия Дмитриева

Гуков сообщил, что пытался отговорить Дмитриева от сотрудничества с телеканалом ARD. "Я общался с ним, просил все это сгладить и решить, но разговаривать с ним было бесполезно, - подчеркнул Гуков. - Андрей шел на своей волне и все уже для себя решил, никто сейчас на него повлиять не может. Тем более я как бывший тренер".

Гуков высказал предположение, что бегун пытается привлечь к себе внимание, поскольку не сумел реализовать себя в спорте. "Честно говоря, я думаю, что Андрею было обидно, что он не попадает в призы, - сказал собеседник ТАСС. - Может быть, все из-за этого произошло, потому что он не реализовал себя в спорте. Возможно, участием в фильме ARD Дмитриев хочет привлечь к себе внимание, но Андрея очень тяжело понять, он непредсказуемый человек".

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Также специалист осудил действия своего бывшего ученика. "Безусловно, я осуждаю действия Дмитриева, пусть все произошедшее останется на его совести, - сказал Гуков. - Российская легкая атлетика сейчас в сложном положении и получается, что парень без доказательств поднимает новую волну. Я считаю, что это ни в коем случае не нужно было делать, наоборот, надо было помогать сглаживать эту ситуацию, чтобы Россия могла вернуться на мировую арену".

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была подвергнута дисквалификации по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Сборную России по легкой атлетике не допустили к участию в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Исключение было сделано только для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, поскольку та тренировалась в США.

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