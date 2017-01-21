Агент: ЦСКА не будет досрочно возвращать из аренды футболиста Ткачева

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА не собирается досрочно возвращать полузащитника Сергея Ткачева, который находится в аренде в самарских "Крыльях Советов". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Дейнека.

27-летний полузащитник перешел в "Крылья Советов" летом 2016 года на правах годичной аренды. В текущем сезоне Ткачев провел 12 матчей в чемпионате России, в которых отметился двумя забитыми мячами.

"Ткачев останется в "Крыльях" до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника", - сказал Дейнека.

В декабре ЦСКА досрочно вернул из аренды защитника Виктора Васина, который выступал за "Уфу". Также отец и агент нападающего Кирилла Панченко сообщил ТАСС, что столичная команда заинтересована в возвращении форварда из "Динамо" уже зимой.