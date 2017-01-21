Фазель: женский чемпионат мира по хоккею может пройти в Уфе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уфа может принять чемпионат мира по хоккею среди женщин. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"В России очень много городов, которые могут проводить крупные турниры, - сказал Фазель. - Мы сейчас говорили о возможном проведении чемпионата мира среди женщин в городе Уфе. В России прекрасная атмосфера, и мы готовы".

При этом глава IIHF не уточнил, в каком году Уфа могла бы принять первенство мира.

Ранее Россия никогда не принимала женский чемпионат мира.