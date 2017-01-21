ФХР: сбор команды России в Новогорске является приоритетным вариантом при подготовке к ОИ

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на этапе КМ в АнтерсельвеСпорт 21 января, 18:30
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и СШАМеждународная панорама 21 января, 18:00
"Ливерпуль" проиграл "Суонси" в матче чемпионата АнглииСпорт 21 января, 17:28
Биатлонистка Акимова: нужно много работать над стрельбой из положения стояСпорт 21 января, 17:24
Футболисты "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" в контрольном матчеСпорт 21 января, 17:20
Мутко: даже не знаю, кто такой легкоатлет ДмитриевСпорт 21 января, 17:20
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метроПроисшествия 21 января, 17:18
РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и БразилииСпорт 21 января, 17:15
Первое заседание Совета регионов РФС прошло в Санкт-ПетербургеСпорт 21 января, 17:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приоритетным вариантом для Федерации хоккея России (ФХР) и тренерского штаба сборной в плане подготовки к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане является сбор в Новогорске и переезд в Южную Корею. Об этом ТАСС по телефону сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Ранее о таком варианте подготовки сообщил президент ФХР Владислав Третьяк, позже губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что регион подаст заявку для того, чтобы принять сборную России для подготовки к Олимпиаде.
"На сегодняшний день рассматривается вариант подготовки команды в Новогорске, а оттуда перелет в Южную Корею для окончательной адаптации, - сказал Ротенберг. - Это приоритетный вариант, который рассматривается тренерским штабом. Рассматриваются также Владивосток и Хабаровск, как и проведение в Южной Корее январских сборов, но решение еще не принято".
"Все зависит еще от того, в каком состоянии будет инфраструктура в Южной Корее. Мы полетим туда, посмотрим, в каком состоянии все находится", - добавил Ротенберг.