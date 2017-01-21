Футболисты "Зенита-2" Костин и Саламатов полетят на просмотр в "Томь"

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты "Зенита-2" защитник Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в "Томи". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Костин и Саламатов полетят на просмотр в "Томь", - сказал источник. Комментарии клубов пока получить не удалось.
Первый зимний сбор "Томи" пройдет в Турции с 23 января по 7 февраля.
22-летний Костин в первой части сезона провел в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 15 матчей, а его ровесник Саламатов - 18. Оба голов не забивали.
Ранее "Томь" из-за финансовых трудностей клуба покинули ряд лидеров. Команда занимает последнее, 16-е место в чемпионате России сезона-2016/17, в 17 матчах набрав девять очков. Турнир возобновится в начале марта.