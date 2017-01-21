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Коларж предложил вратарю Францоузу спародировать Гаврилова на "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
21 января, 16:16 UTC+3 УФА УФА 21, января. /ТАСС
В рамках одного из конкурсов Францоуз воспроизвел эпизод матча "Салавата Юлаева" против московского "Динамо", когда Гаврилов пропустил атаку соперника, отвернувшись попить воды
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Павел Францоуз

Павел Францоуз

© Станислав Красильников/ТАСС

УФА, 21 января. /ТАСС/. Защитник "Амура" Ян Коларж предложил своему соотечественнику, вратарю "Трактора" Павлу Францоузу воспроизвести на "Мастер-шоу" Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) комичную ситуацию, связанную с голкипером "Салавата Юлаева" Андреем Гавриловым. Об этом Францоуз сообщил журналистам.

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В рамках конкурса "Мощная атака - надежная оборона" (атака трех нападающих на вратаря) Францоуз воспроизвел эпизод матча уфимского клуба против московского "Динамо", когда Гаврилов пропустил атаку соперника, отвернувшись попить воды.

"Это была не моя идея, это придумал Ян Коларж, - рассказал Францоуз. - Я узнал, что буду участвовать в этом конкурсе за несколько минут до "Мастер-шоу", и Ян сказал, что было бы интересно повторить ситуацию с уфимским вратарем Гавриловым. Мы договорились с ребятами, что они не забросят мне".

В составе команды Востока Францоуз стал победителем "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд.

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