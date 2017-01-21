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Мутко: Абрамович заинтересован в финансировании детско-юношеского футбола в России

Спорт
21 января, 17:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что структуры Абрамовича могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России
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Роман Абрамович

Роман Абрамович

© Михаил Метцель /ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович действительно заинтересован в поддержке детско-юношеского футбола в России, в частности, юношеских сборных. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что структуры Абрамовича могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002-го годов рождения.

"Развитие детско-юношеского футбола - это проект. Есть сборные 14, 15, 16, 17-летних - здесь мы хотим разработать программу их поддержки. Сегодня важно, чтобы эти команды возглавляли самые лучшие тренеры, у них должна быть достойная зарплата; у каждой команды должны быть свои календарь, сборы, тренинги, туда должны попадать самые лучшие ребятишки нашего футбола. Интерес у Абрамовича действительно есть сюда прийти - как и у других коммерческих структур", - сказал Мутко.

"Тогда мы сможем подобрать хороших тренеров, обучить их, дать возможность создать банк данных на футболистов. Чтобы у нас была вертикаль как в Германии - если игрок попал в сборную в 14 лет, то мы должны вести его до главной команды", - отметил глава РФС. 

Абрамович управлял фондом "Национальная академия футбола", который оплачивал контракт голландского специалиста Гуса Хиддинка, возглавлявшего сборную России с 2006 по 2010 год. Под патронажем фонда до 2013 года развивался  центр подготовки юных футболистов "Академия футбола имени Юрия Коноплева". Также фонд финансировал строительство футбольных полей с искусственным покрытием последнего поколения для детско-юношеских школ, потратив на это около 1,1 млрд рублей.

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