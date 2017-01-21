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Мутко: стадион "Фишт" в Сочи будет сдан в первой декаде февраля

Спорт
21 января, 16:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что сдача стадиона "Фишт" в Сочи должна состояться до конца января
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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Стадион "Фишт" в Сочи, который реконструируется к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года будет сдан в эксплуатацию в первой декаде февраля. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), председатель Оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко.

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Ранее министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что сдача стадиона "Фишт" в Сочи должна состояться до конца января.

"Стадион в Сочи будет сдан в первой декаде февраля, это 100 процентов. Там сейчас идут работы, связанные с доделкой временных трибун, информационных систем, коммуникаций. Ведутся работы по инженерной оснащенности", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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