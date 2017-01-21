Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Совмещение главным тренером московского "Спартака-2" Евгением Бушмановым должностей в молодежной сборной России и столичном клубе исключено. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал ТАСС, что Бушманов будет назначен на пост старшего тренера молодежной сборной России.
"Вариант совмещения Бушмановым должностей в молодежной сборной и в "Спартаке-2" исключен. Я говорил, что в понедельник-вторник мы все это объявим, но мы все куда-то спешим", - сказал Мутко.
Также вице-премьер отметил, что на следующей неделе РФС начнет более активно запускать всю систему управления организации. "Валерий Непомнящий? Я говорю, на следующей неделе мы будем в более активную фазу запускать всю систему управления РФС", - рассказал Мутко.
Тренерская карьера Бушманова началась в 2004 году, когда он стал старшим тренером дублирующего состава ярославского "Шинника". Затем специалист работал старшим тренером в дубле раменского "Сатурна", в московском "Локомотиве" и "Химках". С лета 2013 года Бушманов являлся главным тренером "Спартака-2".