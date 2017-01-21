Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Войнов отметил исполнение буллита Ткачевым в "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
21 января, 17:07 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В конкурсе на самый эффектный буллит победил Ткачев, который реализовал свой бросок, предварительно провернувшись несколько раз вокруг своей оси
Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Ткачев исполняет буллит

Владимир Ткачев исполняет буллит

© Сергей Фадеичев/ТАСС

УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Вячеслав Войнов отметил исполнение буллита игроком "Ак Барса" Владимиром Ткачевым в конкурсе "Мастер- шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Смотрите также
Команда "Востока"
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ

В конкурсе на самый эффектный буллит победил Ткачев, который реализовал свой бросок, предварительно провернувшись несколько раз вокруг своей оси.

"Ничего не видел ранее про конкурс, связанный с биатлоном. Хорошо Ткачев пробил буллит", - отметил Войнов.

Также хоккеист СКА прокомментировал домашнее поражение от финского "Йокерита" (3:5) в домашнем матче КХЛ, прошедшем 19 января. "Концентрацию не удержали, хотя в первом периоде доминировали. Во втором что-то пошло не так: тяжело отыграться, если недооцениваешь какую-то ситуацию, - сказал Войнов. - Видно, что все выходят и настраиваются на нас: для нас с одной стороны это и хорошо, и плохо. С другой стороны мы тоже пытаемся выиграть каждую смену".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
2
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
3
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
4
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
5
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
6
Песков: вопросы санкций и сокращения ядерных вооружений РФ и США едва ли можно увязывать
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама