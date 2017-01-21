Войнов отметил исполнение буллита Ткачевым в "Мастер-шоу" КХЛ

УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Вячеслав Войнов отметил исполнение буллита игроком "Ак Барса" Владимиром Ткачевым в конкурсе "Мастер- шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В конкурсе на самый эффектный буллит победил Ткачев, который реализовал свой бросок, предварительно провернувшись несколько раз вокруг своей оси.

"Ничего не видел ранее про конкурс, связанный с биатлоном. Хорошо Ткачев пробил буллит", - отметил Войнов.

Также хоккеист СКА прокомментировал домашнее поражение от финского "Йокерита" (3:5) в домашнем матче КХЛ, прошедшем 19 января. "Концентрацию не удержали, хотя в первом периоде доминировали. Во втором что-то пошло не так: тяжело отыграться, если недооцениваешь какую-то ситуацию, - сказал Войнов. - Видно, что все выходят и настраиваются на нас: для нас с одной стороны это и хорошо, и плохо. С другой стороны мы тоже пытаемся выиграть каждую смену".