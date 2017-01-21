Дибиров: гандболисты сборной России высоко оценивают уровень соперника по раунду плей-офф

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гандболисты сборной России высоко оценивают уровень своего соперника по раунду плей- офф чемпионата мира - команды Словении.
Об этом ТАСС заявил капитан российской команды Тимур Дибиров.
"Сборная Словении - хорошая команда, которая играет в современный гандбол, с отличными исполнителями и харизматичным тренером", - сказал Дибиров.
Встреча 1/8 финала пройдет в субботу в Париже (начало - 22:45 мск). По ходу турнира сборная России из-за травм потеряла лидеров команды - Сергея Горбока и Павла Атьмана.