Дибиров: гандболисты сборной России высоко оценивают уровень соперника по раунду плей-офф

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гандболисты сборной России высоко оценивают уровень своего соперника по раунду плей- офф чемпионата мира - команды Словении.

Об этом ТАСС заявил капитан российской команды Тимур Дибиров.

"Сборная Словении - хорошая команда, которая играет в современный гандбол, с отличными исполнителями и харизматичным тренером", - сказал Дибиров.

Встреча 1/8 финала пройдет в субботу в Париже (начало - 22:45 мск). По ходу турнира сборная России из-за травм потеряла лидеров команды - Сергея Горбока и Павла Атьмана.