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Дибиров: гандболисты сборной России высоко оценивают уровень соперника по раунду плей-офф

Спорт
21 января, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Встреча 1/8 финала пройдет в субботу в Париже (начало - 22:45 мск)
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Тимур Дибиров

Тимур Дибиров

© EPA/EDDY LEMAISTRE

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гандболисты сборной России высоко оценивают уровень своего соперника по раунду плей- офф чемпионата мира - команды Словении.

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Об этом ТАСС заявил капитан российской команды Тимур Дибиров.

"Сборная Словении - хорошая команда, которая играет в современный гандбол, с отличными исполнителями и харизматичным тренером", - сказал Дибиров.

Встреча 1/8 финала пройдет в субботу в Париже (начало - 22:45 мск). По ходу турнира сборная России из-за травм потеряла лидеров команды - Сергея Горбока и Павла Атьмана.

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