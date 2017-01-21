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Первое заседание Совета регионов РФС прошло в Санкт-Петербурге

Спорт
21 января, 17:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Были рассмотрены вопросы информационных систем, подготовки специалистов, а также судей
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Первое заседание Совета регионов Российского футбольного союза (РФС) прошло в субботу в Санкт- Петербурге. В заседании принял участие вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

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"Мы обсуждали первые задачи, которые нам предстоит реализовать, - рассказал Мутко журналистам. - Члены Совета регионов будут рассматривать проекты, программы, собираться перед заседаниями исполкома. Будем вырабатывать общую концепцию".

"Сегодня мы рассмотрели вопросы информационных систем, подготовки специалистов, судей. Это вертикаль, которая должна хорошо работать. Люди все профессиональные, все много работали", - отметил глава РФС.

"Основная задача - поднять уровень и статус наших региональных федераций как с точки зрения экономического развития, так и с точки зрения организационных возможностей", - заявил Мутко.

Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.

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