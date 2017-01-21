Леписте: игроки на Матче звезд КХЛ постараются показать интересный для болельщиков хоккей

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УФА, 21 января. /ТАСС/. Все четыре команды на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) постараются показать хоккей, чтобы он понравился болельщикам в Уфе. Об этом журналистам рассказал защитник "Салавата Юлаева" и сборной дивизиона Чернышева Сами Леписте.
По итогам "Мастер-шоу" в субботу победила команда Востока со счетом 5:2.
"Мастер-шоу получилось интересным, и я рад, что стал частью этого праздника. Мы не выбирали, в каких конкурсах будем участвовать: нам об этом сказали тренеры перед началом, - сказал Леписте. - Завтра просто постараемся сыграть хороший матч: мы хотим показать хороший хоккей, который понравится болельщикам, ведь это все проводится для них".
Матч звезд КХЛ состоится в воскресенье, начало - 13:30 мск.