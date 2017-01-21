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Мутко: трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

Спорт
21 января, 17:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" может обратиться в ФИФА для расследования обстоятельств перехода
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Йоан Молло

Йоан Молло

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Трансфер Йоана Молло из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит" может сказаться на имидже российского футбола в случае, если Международная федерация футбола (ФИФА) установит факт манипуляций при совершении сделки. Такое мнение журналистам выразил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Полузащитник подписал контракт с "Зенитом" сроком на 3,5 года 10 января, финансовые подробности сделки официально не сообщались. В понедельник портал butfootballclub.fr, ссылаясь на источник в руководстве клуба "Сент-Этьен", сообщил, что французский клуб, за который ранее выступал Молло, получит 50% от суммы сделки между "Крыльями" и "Зенитом". Как утверждает источник, российский клуб анонсировал "Сент-Этьену" сумму в размере €250 тысяч (то есть общая сумма трансфера составила €500 тысяч), но в то же время в различных российских СМИ называются разные суммы сделки: от €2,5 млн до €3 млн. Теперь руководство "Сент-Этьена" намерено обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.

"Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола", - сказал Мутко.

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Молло был взят в аренду "Крыльями" у "Сент-Этьена" летом 2015 года. В мае французские СМИ сообщили, что французский клуб выставил полузащитника на трансфер. 31 августа "Сент-Этьен" объявил о том, что игрок заключил с "Крыльями" трехлетний контракт. Всего француз провел за самарскую команду 38 матчей, в которых отметился 5 голами.

Ранее Молло выступал за "Нанси", "Монако" и испанскую "Гранаду". На счету атакующего полузащитника 8 матчей в составе молодежной сборной Франции, однако, в основную команду страны он пока не привлекался.

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