РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и Бразилии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) работает над организацией в преддверии Кубка конфедераций матча между сборными России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами. Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной (в июне 2017 года - прим. ТАСС), все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами", - сказал Мутко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).