Мутко: даже не знаю, кто такой легкоатлет Дмитриев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не знаком с бегуном Андреем Дмитриевым, ставшим информатором немецкого телеканала ARD в новом фильме о допинге в России. Об этом он сообщил журналистам.

Очередной фильм ARD о допинговых нарушениях в российском спорте будет показан в воскресенье. Дмитриев стал одним из его героев. "Для нас понятно, зачем и почему делают эти фильмы, - сказал Мутко. - Перед какими-то ключевыми решениями всегда будут такие фильмы, по нам будут пытаться нанести удар. Что касается Дмитриева, то я даже не знаю, кто это такой".

Лучшим результатом бегуна в карьере является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.

Очередное заседание рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций состоится в России 23-24 января.