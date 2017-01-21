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Футболисты "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" в контрольном матче

Спорт
21 января, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:0
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© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" со счетом 4:0 в товарищеском матче в рамках сбора в Дубае.

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Голы забили Роберт Мак (14-я минута), Артур Юсупов (48, 67) и Александр Кокорин (55).

В предыдущей товарищеской встрече с "Чанчунем" клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 5:2.

Сбор "Зенита" в Дубае продлится до 22 января. В чемпионате России после зимней паузы "Зенит" сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.

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