Футболисты "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" в контрольном матче

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" со счетом 4:0 в товарищеском матче в рамках сбора в Дубае.

Голы забили Роберт Мак (14-я минута), Артур Юсупов (48, 67) и Александр Кокорин (55).

В предыдущей товарищеской встрече с "Чанчунем" клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 5:2.

Сбор "Зенита" в Дубае продлится до 22 января. В чемпионате России после зимней паузы "Зенит" сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.