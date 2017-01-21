Футболисты "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" в контрольном матче

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" со счетом 4:0 в товарищеском матче в рамках сбора в Дубае.
Голы забили Роберт Мак (14-я минута), Артур Юсупов (48, 67) и Александр Кокорин (55).
В предыдущей товарищеской встрече с "Чанчунем" клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 5:2.
Сбор "Зенита" в Дубае продлится до 22 января. В чемпионате России после зимней паузы "Зенит" сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.