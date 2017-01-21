Футболист Тетрашвили подписал предварительный контракт с "Анжи"

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МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист "Тосно" Гурам Тетрашвили подписал предварительный контракт с махачкалинским "Анжи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.
Ранее на официальном сайте "Тосно" появилась информация, что клуб из Ленинградской области и защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
"Гурам Тетрашвили подписал предварительный контракт с "Анжи", но не основной", - сказали в пресс-службе.
Тетрашвили выступает за "Тосно" с 2015 года. Ранее он играл за владикавказскую "Аланию" и владивостокский "Луч- Энергия". В текущем сезоне он провел за "Тосно" 12 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги и одну игру в Кубке страны.