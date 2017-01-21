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Футболисты сборной Петербурга заняли третье место на Мемориале Гранаткина

Спорт
21 января, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В матче за бронзу турнира сборная обыграла команду Греции со счетом 4:2
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Греции со счетом 4:2 в матче за третье место Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт- Петербурге.

В составе победителей два гола на счету Ефрема Вартаняна, еще по разу отличились Никита Колдунов и Руслан Казаков. У проигравших мячи забили Афанасиос Костанасиос и Георгиос Тзоварас.

Позже в субботу в финале сыграют сборные России и Казахстана.

Мемориал Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает Санкт-Петербург. Сборные СССР и России выигрывали главный приз 18 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. Год назад кубок достался сборной Словении.

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