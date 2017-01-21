Гандболистки "Кубани" обыграли "Лейпциг" в матче Кубка EHF

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб "Кубань" обыграли немецкий "Лейпциг" со счетом 32:24 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

В турнирной таблице группы B "Кубань" занимает второе место, одержав в трех матчах две победы. "Лейпциг" идет последним.

В следующем матче "Кубань" 28 января на выезде сыграет с "Лейпцигом". По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.