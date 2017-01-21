Эксперт: биатлонисты Шипулин, Бабиков и Цветков точно должны бежать эстафету на ЧМ

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Биатлонисты Антон Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков 100 процентов должны бежать эстафетную гонку в составе сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Александр Логинов должен быть четвертым. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Сложно говорить о составе эстафетной четверки на чемпионат мира, прежде всего он (состав) будет зависеть от того, как парни выступят в индивидуальной гонке, которая первая на чемпионате, плюс надо смотреть на самочувствие ребят. Тренеры мониторят ситуацию ежедневно, но вырисовывается очевидная тройка спортсменов - Цветков, Бабиков и Шипулин, почти нет сомнений, что они 100 процентов побегут. А кто будет четвертым - это вопрос", - сказал Васильев.

"Если бы у меня была возможность, то я бы пригласил Логинова на чемпионат мира, зачем смотреть на всех остальных, если подстраиваться, то и выступать некому будет. Если Логинова поставить четвертым, то у нас будет состав, который будет точно бороться за победу", - подытожил Васильев.

В субботу сборная России в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве.

Логинов выиграл три гонки подряд на этапах Кубка IBU в итальянском Мартелле (спринт и гонка преследования) и немецком Арбере (индивидуальная гонка), он выступит на чемпионате Европы, который стартует 23 января в Польше.

Чемпионат мира в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля.