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Уэйн Руни побил рекорд Бобби Чарльтона по числу голов за "Манчестер Юнайтед"

Спорт
21 января, 19:55 дата обновления: 21 января, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В выездном матче против "Сток Сити" англичанин забил 250-й мяч в составе МЮ
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Уэйн Руни

Уэйн Руни

© AP Photo/Dave Thompson

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству забитых мячей в составе команды.

31-летний форвард отметился забитым мячом в гоставом матче 22-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (1:1). Этот гол стал для Руни 250-м в составе МЮ. 

МЮ продлил беспроигрышную серию в разных турнирах до 11 матчей. В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место с 41 баллом, "Сток Сити" с 28 очками идет девятым.

Чарльтон выступал за МЮ с 1956 по 1973 год.

Игровая карьера Руни

Руни перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2004 году из "Эвертона". Он дебютировал за клуб 28 сентября 2004 года в матче группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче", сделав хет-трик (игра завершилась победой английского клуба со счетом 6:2). Самыми результативными сезонами в карьере Руни стали 2009/10 и 2011/12, в которых он забил по 34 мяча. За манкуниацев он провел всего 546 матчей, забив 250 голов: 384 игры в чемпионате Англии (180 мячей), 39 - в Кубке Англии (22), 19 - в Кубке английской лиги (5), 96 - в еврокубках (39 - лучший результат в истории клуба).

Лучшие бомбардиры в истории "Манчестер Юнайтед"

1. Уэйн Руни - 250 голов, 546 матчей (2004 - ...)
2. Бобби Чарльтон - 249 голов, 748 матчей (1956 - 1973)
3. Денис Лоу - 237 голов, 404 матча (1962 - 1973)
4. Джек Роули - 211 голов, 424 матча (1937 - 1955)
5-6. Деннис Вайоллет - 179 голов, 293 матча (1953 - 1962)
5-6. Джордж Бест - 179 голов, 470 матчей (1963 - 1974)

В составе "Манчестер Юнайтед" он пять раз выиграл чемпионат Англии, четыре раза - Суперкубок Англии, дважды - Кубок английской лиги, по одному разу - Кубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Учитывая матчи за "Эвертон", Руни провел в чемпионате Англии в общей сложности 451 матч, забив 195 голов. В английской премьер-лиге, которая была основана в 1992 году, сменив Первый дивизион Футбольной лиги, больше, чем Руни, забил только бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер, в активе которого 260 голов (289 вместе с матчами Первого дивизиона).

Если же брать в расчет всю историю английского чемпионата, то больше всего голов у Джимми Гривза (357 мячей), который в 1950-е - 1970-е гг. играл за "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

Также Руни является рекордсменом сборной Англии по количеству голов - 53 в 119 матчах.

Что касается статистики Чарльтона в "Манчестер Юнайтед", то в чемпионате Англии он сыграл за "красных дьяволов" в 606 матчах, забив 199 мячей.

По количеству голов в чемпионате Чарльтон по-прежнему остается рекордсменом "Манчестер Юнайтед". Также на счету Чарльтона 78 матчей и 19 голов в Кубке Англии, 24 матча и семь голов в Кубке лиги, 45 матча и 22 гола в еврокубках, пять матчей и два гола в других турнирах.

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