Биатлонист Малышко доволен третьим местом сборной России в эстафете на этапе КМ

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Биатлонист Дмитрий Малышко остался доволен третьим местом сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, которая прошла в субботу в итальянской Антерсельве. Слова спортсмена приводит пресс- служба Союза биатлонистов России (СБР).
В составе российской команды также выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.
"В эстафете в Рупольдинге я не принимал участия, поэтому, конечно, доволен сегодня результатами команды. У каждого из нас, наверное, есть ошибки, есть над чем работать. Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять", - считает Малышко.
Результатом команды остался доволен и другой участник эстафеты Антон Бабиков, который выступал на четвертом этапе гонки.
"Конечно, здесь я чувствовал себя уже гораздо лучше по сравнению с гонкой в Рупольдинге, - сказал Бабиков. - Там я говорил, что показал себя не с лучшей стороны. Но я уверен, что это был лишь единичный случай и такого больше не повторится. Думаю, сегодня я смог отчасти доказать это нашим болельщикам и самому себе, показал, что могу бороться на любой части дистанции".
После субботней гонки сборная России переместилась на третье место в зачете Кубка наций, набрав 4163 очка. Лидирует команда Германии (4275), второй идет сборная Норвегии (4201), четвертой - команда Франции (4086).