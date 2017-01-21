Футболисты юношеской сборной России выиграли Мемориал Гранаткина

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Казахстана со счетом 1:0 в финале Мемориала Гранаткина, который прошел в Санкт-Петербурге. Мяч на 27-й минуте забил Никита Поляков.

Бронзу завоевала сборная Санкт-Петербурга, которая в матче за третье место была сильнее команды Греции (4:2).

Международный турнир юношеских команд памяти Валентина Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, но большинство - в Ленинграде/Санкт-Петербурге. На постоянной основе мемориал проходит в Санкт-Петербурге с 2006 года.

Сборные СССР и России выигрывали главный приз 19 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. По разу мемориал выигрывали команды Южной Кореи, Белоруссии, Финляндии, Италии, Японии и Словении.

В разные годы на турнире играли такие будущие звезды мирового футбола, как Юрген Колер, Лоран Блан, Эрик Кантона, Олег Протасов, Бодо Илльгнер, Оливер Бирхофф, Марсель Десайи, Юрий Никифоров, Игорь Колыванов, Дмитрий Харин, Игорь Добровольский, Александр Мостовой, Томас Бролин, Карстен Янкер и многие другие.