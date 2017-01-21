Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете на этапе КМ в Антхольце

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Виктория Сливко выступит в эстафете в составе женской сборной России по биатлону на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

В состав российской команды также попали Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.

Женская эстафетная гонка начнется 22 января в 16:45 мск.