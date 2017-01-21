Футболисты сборной Ганы досрочно вышли в 1/4 финала Кубка Африки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты сборной Ганы по футболу обыграли команду Мали со счетом 1:0 в матче группы D и досрочно вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Гол забил Асамоа Гьян (21-я минута).

Команды Ганы после двух матчей заработала 6 очков и за тур до конца группового этапа обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. У команды Мали 1 очко.

В следующей встрече команда Ганы 25 января сыграет со сборной Египта. Команды Мали в этот же день проведет игру с командой Уганды.

Турнир завершится 5 февраля.