Футболисты сборной Ганы досрочно вышли в 1/4 финала Кубка Африки

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты сборной Ганы по футболу обыграли команду Мали со счетом 1:0 в матче группы D и досрочно вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.
Гол забил Асамоа Гьян (21-я минута).
Команды Ганы после двух матчей заработала 6 очков и за тур до конца группового этапа обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. У команды Мали 1 очко.
В следующей встрече команда Ганы 25 января сыграет со сборной Египта. Команды Мали в этот же день проведет игру с командой Уганды.
Турнир завершится 5 февраля.