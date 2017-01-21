Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Без горящих клюшек: команда Востока победила сборную Запада в "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
21 января, 21:34 UTC+3 УФА УФА 21, января. /ТАСС
В "Мастер-шоу" был побит один рекорд - в конкурсе на скорость форвард "Торпедо" Алексей Потапов показал результат 12,450 секунды
Поделиться
Материал из 1 страницы
Команда "Востока", победившая в "Мастер-шоу" Матча звезд КХЛ

Команда "Востока", победившая в "Мастер-шоу" Матча звезд КХЛ

© Сергей Фадеичев/ТАСС

УФА, 21 января. /ТАСС/. Команда Восточной конференции победила сборную Запада в "Мастер-шоу", которое предваряет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе. Команда Востока выиграла со счетом 5:2, захватив инициативу с первых конкурсов и позволив сопернику лишь подсократить разрыв.

Организация нынешнего Матча звезд, в рамках которого проходило "Мастер-шоу", получилась более рациональной, чем год назад в Москве. Тогда в один день были умещены и конкурсы, и сам матч, о чем вспомнил уже после соревнований форвард СКА Илья Ковальчук.

Галерея
12 фото
Команда "Востока"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ

"По сравнению с Матчем звезд в Национальной хоккейной лиге здесь была своя изюминка - все в один день проходило, - сказал он. - Сейчас ее убрали, что хорошо, есть время чуть расслабиться, переключиться, пообщаться с ребятами. Поскольку в один день слишком много всего".

Без горящих клюшек

Прошлогоднее "Мастер-шоу" получилось воистину запоминающимся, его своего рода символом стало исполнение буллита шведским форвардом "Салавата Юлаева" Линусом Умарком, который забил буллит зажженной клюшкой. В этот раз никто не повторил подобное исполнение, поскольку игроки только перед самими соревнованиями узнали, кто в каких конкурсах будет участвовать.

Хоккеистам при исполнении штрафных бросков оставалось показывать свою филигранную технику - среди всех мастерски получилось у форварда "Ак Барса" Владимира Ткачева, который сумел вместе с шайбой повернуться вокруг своей оси и забить. Оригинальным выглядел бросок спартаковца Мэтта Гилроя, который заставил вратаря Востока Игоря Бобкова уехать из ворот, дав ему "взятку" в 5000 рублей. Но организаторы такой буллит не оценили.

Смотрите также
Олег Знарок
Знарок: форвард СКА Дацюк заслужил поездку на уик-энд Матча всех звезд НХЛ

Штрафные круги на льду

В уфимском "Мастер-шоу" пал только один рекорд - торпедовца Войтека Вольски в конкурсе на скорость, установленный два года назад - 13,178 секунды. В этот раз достижение канадца пало после попытки первого же участника - торпедовца Алексея Потапова, выбежавшего из 13 секунд. Неплохую скорость показал армеец Иван Телегин, но последнее слово осталось за уфимцем Энвером Лисиным, попавшим на шоу после травмы Владимира Соботки из "Авангарда" - форвард "Салавата" показал 12,450 секунды.

Незыблемым пока остается достижение защитника "Трактора" Александра Рязанцева с 2012 года, бросившего шайбу со скоростью 183 км/ч. Победитель этого конкурса армеец Игорь Ожиганов метнул шайбу куда медленнее - 150 км/ ч.

Смотрите также
Павел Дацюк (на втором плане)
Дацюк: исполнять буллиты в обычных матчах проще, чем в "Мастер-шоу"

Из остальных конкурсов, связанных с бросками на точность и ведением шайбы, стоит отметить новое соревнование, в ходе которого хоккеисты осваивали биатлонные навыки, а проштрафившиеся отправлялись на дополнительный круг. Легкое недовольство проявил один из тренеров Запада Олег Знарок, требовавший видеопросмотр после того, как защитник Востока Захар Арзамасцев вместо пяти кругов проехал четыре.

Конкурс же, в котором тройка атаковала вратаря сходу, запомнился пародией в исполнении вратаря "Трактора" Павла Францоуза на то, что сделал в одном из матчей КХЛ голкипер "Салавата" Андрей Гаврилов - тогда тот повернулся лицом к воротам, чтобы попить воды и чудом не пропустил гол. Францоуз повторил этот "трюк", но соперники из вежливости также его простили.

Смотрите также
Илья Ковальчук
Ковальчук рад, что Матч звезд КХЛ теперь проходит в двухдневном формате

Эстафета убила интригу

Интерес к шоу на его финише попытались подогреть Илья Ковальчук и Павел Дацюк, которые сообщили, что смогли договориться с организаторами, чтобы те при счете 2:4 перед последним конкурсом за победу в последнем конкурсе - эстафете - дали два очка.

Однако и в этом соревновании сильнее оказалась команда Востока. "Нелегко бить буллиты, когда к тебе столько внимания, в матчах все же полегче. И для меня большая честь участвовать в двух Матчах звезд", - поделился впечатлением от мастер-шоу Дацюк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
6
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
7
Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"
Темы дня
Реклама