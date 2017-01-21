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Рапирист Сафин занял второе место на этапе Кубка мира во Франции

Спорт
21 января, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В финальном поединке он уступил американцу Александру Массиаласу - 14:15
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Тимур Сафин

Тимур Сафин

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россиянин Тимур Сафин стал серебряным призером Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в Париже.

В финальном поединке россиянин уступил американцу Александру Массиаласу - 14:15.

Третьими стали итальянец Джорджо Авола и южнокореец Ха Тхэ Ге.

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