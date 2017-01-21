Руни гордится рекордом по количеству голов за "Манчестер Юнайтед"

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни гордится тем, что побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству забитых мячей за клуб. Его слова приводит пресс-служба манкунианцев.
В субботу Руни сравнял счет в матче чемпионата Англии со "Сток Сити" (1:1), забив 250-й гол за клуб.
"Это момент гордости для меня и огромная честь - установить этот рекорд, - заявил Руни. - Только я немного омрачен результатом матча. Речь идет о карьере, и я все еще чувствую, что могу сделать больше, но в целом это очень гордый момент для меня".
"Я не хочу стоять сейчас здесь и говорить о себе, но я думаю, это вполне естественно, что футболист, побивший два рекорда сэра Бобби, является игроком МЮ", - добавил Руни.
Руни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. Чарльтон играл за клуб с 1954 по 1973 год.