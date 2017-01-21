Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд по числу голов за "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Известный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон разочарован тем, что Уэйн Руни побил его рекорд по количеству голов за клуб. Об этом он сообщил пресс-службе английского клуба.

В субботу 31-летний Руни отметился забитым мячом в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (1:1). Этот гол стал для Руни 250-м в составе МЮ. Форвард побил рекорд Чарльтона, который держался более 40 лет.

"Было несколько невероятных бомбардиров на "Олд Траффорд" (домашний стадион "Манчестер Юнайтед" - прим. ТАСС), они забили много голов, но очевидно, что Уэйн Руни должен был стать тем самым, кто побьет мой рекорд, и этот день настал. Я бы солгал, что не разочарован, потеряв свое достижение. Тем не менее, могу честно сказать, что я рад за Уэйна, он заслуживает места в истории", - считает Чарльтон.

Бывший главный тренер манкунианцев Алекс Фергюсон также поздравил Руни с его достижением. "Уэйн полностью заслуживает записать сове имя в историю клуба, я уверен, что он забьет еще много голов. Молодец, Уэйн! Я очень рад за тебя, ты являешься великим игроком клуба и пускай это еще долго продолжается", - сказал специалист.

Руни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. Чарльтон играл за клуб с 1954 по 1973 год.