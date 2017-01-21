МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону от соревнований. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Экстренное заседание исполкома IBU прошло в субботу в итальянской Антерсельве, на нем обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ранее сообщалось, что под подозрением находится 31 российский биатлонист, а завершившие выступления призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина были временно отстранены от соревнований.

"Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше", - сказал Кравцов.

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, присутствовавший на пресс-конференции по итогам исполкома, отметил, что окончательное решение относительно итогов расследования доклада независимой комиссии WADA ориентировочно будет принято на исполкоме IBU 9 февраля. "Продолжаем выступать дальше, пока опасность миновала! 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения! Наши друзья из США и Чехии недовольны", - написал комментатор в своем Instagram.

Ребята!!!Продолжаем выступать дальше!!Пока опасность миновала!!!9 февраля исполком Ibu,там могут быть приняты решения!!Наши друзья из США и Чехии недовольны!!!Баба Яга опять против!!!Верим в чистый российский спорт!!!Наши спортсмены всех победят!!!Уважаем взвешенное решение ibu!!!Еще важно!!Двое -остаются отстраненными,по 7-ми атлетам расследования продолжаются!!!По 22-м спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Янв 21 2017 в 11:19 PST

Одной из причиной созыва экстренного заседания могла послужить реакция самих спортсменов, которые по инициативе лидера мирового биатлона Мартена Фуркада выдвинули в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В нем содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штраф за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

На исполкоме IBU в декабре было принято решение отказаться от проведения этапа КМ в Тюмени и юниорского ЧМ в городе Остров (Псковская область), которые должны были пройти в феврале-марте. Поводом стало то, что со стороны биатлонных федераций Норвегии, Чехии и Великобритании поступили угрозы бойкота этапа и чемпионата.