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IBU не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону

Спорт
21 января, 22:34 дата обновления: 21 января, 22:54 UTC+3
По словам президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, об отстранении сборной речи не идет и команда будет выступать дальше
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© EPA/KERSTIN JOENSSON

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону от соревнований. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

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Экстренное заседание исполкома IBU прошло в субботу в итальянской Антерсельве, на нем обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ранее сообщалось, что под подозрением находится 31 российский биатлонист, а завершившие выступления призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина были временно отстранены от соревнований.

"Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше", - сказал Кравцов.

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, присутствовавший на пресс-конференции по итогам исполкома, отметил, что окончательное решение относительно итогов расследования доклада независимой комиссии WADA ориентировочно будет принято на исполкоме IBU 9 февраля. "Продолжаем выступать дальше, пока опасность миновала! 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения! Наши друзья из США и Чехии недовольны", - написал комментатор в своем Instagram.

Ребята!!!Продолжаем выступать дальше!!Пока опасность миновала!!!9 февраля исполком Ibu,там могут быть приняты решения!!Наши друзья из США и Чехии недовольны!!!Баба Яга опять против!!!Верим в чистый российский спорт!!!Наши спортсмены всех победят!!!Уважаем взвешенное решение ibu!!!Еще важно!!Двое -остаются отстраненными,по 7-ми атлетам расследования продолжаются!!!По 22-м спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Одной из причиной созыва экстренного заседания могла послужить реакция самих спортсменов, которые по инициативе лидера мирового биатлона Мартена Фуркада выдвинули в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В нем содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штраф за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

На исполкоме IBU в декабре было принято решение отказаться от проведения этапа КМ в Тюмени и юниорского ЧМ в городе Остров (Псковская область), которые должны были пройти в феврале-марте. Поводом стало то, что со стороны биатлонных федераций Норвегии, Чехии и Великобритании поступили угрозы бойкота этапа и чемпионата.

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