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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Спорт
21 января, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:2
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© EPA/NIGEL RODDIS

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев отличились Лерой Зане (49-я минута) и Кевин Де Брейне (54). У гостей голы забили Деле Алли (58) и Сон Хын Мин (77).

"Тоттенхэм" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до семи матчей.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает пятое место с 43 баллами, "Тоттенхэм" с 46 очками идет вторым.

В следующем туре "Манчестер Сити" 1 февраля в гостях сыграет с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" днем ранее проведет выездную встречу с "Мидлсбро".

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