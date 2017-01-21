Карякин обыграл Ароняна на шахматном супертурнире в Нидерландах

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин обыграл Левона Ароняна из Армении в матче седьмого тура традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии, а Дмитрий Андрейкин - с Пенталой Харикришной (Индия). Также вничью завершились партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Аниш Гири (Нидерланды) и Павел Эльянов (Украина) - Уэсли Со (США). Китаец Вэй И был сильнее голландца Люка ван Вели, Башкаран Адхибан (Индия) обыграл Радослава Войташека (Польша).
После семи туров лидирует Со - 5 очков. Далее идут Эльянов, Вэй И и Карлсен (по 4,5), Карякин, Гири (4), Аронян, Харикришна, Андрейкин, Адхибан (3,5), Войташек (3), Непомнящий (2,5), Раппорт (2), ван Вели (1).
Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.
Турнир завершится 29 января.