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Карякин обыграл Ароняна на шахматном супертурнире в Нидерландах

Спорт
21 января, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
После семи туров лидирует в турнире американец Уэсли Со, набравший пять очков
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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/PETER FOLEY, архив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин обыграл Левона Ароняна из Армении в матче седьмого тура традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии, а Дмитрий Андрейкин - с Пенталой Харикришной (Индия). Также вничью завершились партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Аниш Гири (Нидерланды) и Павел Эльянов (Украина) - Уэсли Со (США). Китаец Вэй И был сильнее голландца Люка ван Вели, Башкаран Адхибан (Индия) обыграл Радослава Войташека (Польша).

После семи туров лидирует Со - 5 очков. Далее идут Эльянов, Вэй И и Карлсен (по 4,5), Карякин, Гири (4), Аронян, Харикришна, Андрейкин, Адхибан (3,5), Войташек (3), Непомнящий (2,5), Раппорт (2), ван Вели (1).

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.

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