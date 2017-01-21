IBU оправдал 22 из 29 российских биатлонистов‍

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил о полном оправдании 22 из 29 российских спортсменов. Его слова приводит портал Сhampionat.com.
"Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с СБР (Союзом биатлонистов России). Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения. На данный момент семь атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем", - сказал Бессеберг.
"Они продолжают соревноваться, но автоматически включены в тест-пул IBU. СБР предоставит доклад по этим семи атлетам. IBU проведет встречу 11 февраля и примет решение на основе этих фактов. Также исполком обсудит возможность внепланового конгресса", - добавил Бессеберг.
Экстренное заседание исполкома организации прошло в субботу в итальянской Антерсельве, на нем обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ранее сообщалось, что под подозрением находится 31 российский биатлонист, а завершившие выступления призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина были временно отстранены от соревнований.