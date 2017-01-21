Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: IBU принял взвешенное решение в отношении российских биатлонистов

Спорт
21 января, 23:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам вице-премьера РФ, если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© EPA/YURI KOCHETKOV, архив

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял взвешенное решение, оправдав 22 российских биатлонистов. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также
Андерс Бессеберг
IBU оправдал 22 из 29 российских биатлонистов‍

"Это взвешенное решение, есть политика и есть право. Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия", - сказал Мутко.

Заседание исполкома IBU прошло в субботу в итальянской Антерсельве. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться.

"В России нет никаких программ (допинга). Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказываться", - отметил вице-премьер РФ.

"Списки, которые были в докладе Макларена, с карандашом все разобрали. И дела двух спортсменок (биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые уже были отстранены от соревнований - прим. ТАСС) расследует Международный олимпийский комитет (МОК). И будет дальше проводиться разбирательство, мы будем представлять свою позицию МОК. Есть списки, которые сегодня рассмотрели, а также ряд кандидатур, которые будут совместно с нашей федерацией рассмотрены", - сказал Мутко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
6
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама