Мутко: IBU принял взвешенное решение в отношении российских биатлонистов

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял взвешенное решение, оправдав 22 российских биатлонистов. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Это взвешенное решение, есть политика и есть право. Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия", - сказал Мутко.

Заседание исполкома IBU прошло в субботу в итальянской Антерсельве. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться.

"В России нет никаких программ (допинга). Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказываться", - отметил вице-премьер РФ.

"Списки, которые были в докладе Макларена, с карандашом все разобрали. И дела двух спортсменок (биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые уже были отстранены от соревнований - прим. ТАСС) расследует Международный олимпийский комитет (МОК). И будет дальше проводиться разбирательство, мы будем представлять свою позицию МОК. Есть списки, которые сегодня рассмотрели, а также ряд кандидатур, которые будут совместно с нашей федерацией рассмотрены", - сказал Мутко.