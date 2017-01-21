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IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014

Спорт
21 января, 23:40 UTC+3
Международный союз биатлонистов откроет официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России по семи случаям употребления допинга
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Соревнования по биатлону на Играх в Сочи

Соревнования по биатлону на Играх в Сочи

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года. Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам заседания исполкома организации, которое состоялось в субботу в итальянской Антерсельве.

22 декабря IBU заявил, что завершившие выступления призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина были временно отстранены от соревнований и еще 29 спортсменов находятся под подозрением. В субботу в итальянской Антерсельве состоялось заседание исполкома IBU. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии WADA рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться.

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"В свете продолжающихся расследований МОК, IBU обратится к МОК с настоятельной просьбой провести повторное тестирование образцов, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи у биатлонистов, продолжающих выступления и сейчас", - говорится в пресс-релизе.

Международный союз биатлонистов (IBU) откроет официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) по семи случаям употребления допинга, касающихся материалов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). "IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР должен обеспечить предоставление детального и документированного отчета в отношении семи допинг-случаев, которые сейчас расследуются", - говорится в сообщении.

Международный союз биатлонистов включит всех биатлонистов сборной России в пул допинг-тестирования организации. "Исполком IBU принял решение автоматически включать всех спортсменов Союза биатлонистов России, участвующих в соревнованиях IBU, в пул допинг-тестирования организации", - говорится в сообщении.

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Организация рассмотрит предложение спортсменов ужесточить наказания за допинговые нарушения. "Предложения из письма спортсменов, полученные 13 января, оценены и восприняты всерьез. Они будут направлены в юридический комитет для подготовки предложений исполнительному комитету с целью внесения изменений в правила, которые будут рассмотрены на очередном конгрессе", - говорится в сообщении IBU, опубликованном по окончании исполкома.

Биатлонисты по инициативе двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выдвинули в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штраф за нарушение для спортсменов и федераций.

IBU может провести внеочередной конгресс организации. "Следующее заседание исполкома IBU состоится 9 февраля, чтобы принять дальнейшие решения до проведения чемпионата мира. Также будет обсуждаться возможность проведения внеочередного конгресса IBU", - говорится в сообщении. IBU обычно проводит конгресс организации раз в два года. Последний конгресс состоялся в 2016 году в Кишиневе. 

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