ФК "Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Палмейрасом" в первом матче после авиакатастрофы

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Палмейрасом" со счетом 2:2 в товарищеском матче, который стал первым для команды после авиакатастрофы.
Игра с действующим чемпионом Бразилии прошла на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко.
Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды.
Ранее стало известно о том, что клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартует 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.
Helio Neto, Jackson Follmann, y Alan Ruschel. Sobrevivientes de la la tragedia, GUERREROS DE LA VIDA. @ChapecoenseReal. #ForçaChape. pic.twitter.com/XhW3IarJDC— Chapecoense Real (@Chapecoense_ES) 21 января 2017 г.