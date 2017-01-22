"Енисей" и "СКА-Нефтяник" разыграют Суперкубок России по хоккею с мячом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" и "СКА-Нефтяник" из Хабаровска разыграют в воскресенье в Сыктывкаре Суперкубок России по хоккею с мячом. Хабаровский клуб в октябре выиграл Кубок России, разгромив в финале чемпионов страны из Красноярска со счетом 7:1.

"Енисей" выиграл два последних чемпионата страны, однако в нынешнем сезоне на первые роли вышел "СКА- Нефтяник", который лучше других провел первый этап, одержав в 20 матчах 18 побед при всего одном поражении. Победить армейцев сумел как раз "Енисей" - на своем льду 25 декабря со счетом 8:4, три другие матча чемпионата выиграли хабаровчане.

"Енисей" на первом этапе потерпел семь поражений, хотя и сумел пробиться во второй раунд, где будет бороться за выход в плей-офф. Не совсем удачное выступление чемпиона во многом связано с дисквалификацией главного тренера Сергея Ломанова на два с половиной года - за "многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований". К тому же покинул команду сын главного тренера Сергей Ломанов-младший - один из самых результативных форвардов в истории отечественного хоккея с мячом отправился в шведский "Венерборг".

Успех хабаровского клуба, который пять раз становился серебряным призером чемпионатов СССР, однако в российском первенстве не занимал место выше третьего, во многом связан с работой главного тренера Михаила Юрьева. Отметивший неделю назад 50-летний юбилей специалист дважды приводил сборную России к победам на чемпионатах мира.

Впереди - чемпионат мира

В нынешнем сезоне мировое первенство начнется через неделю после матча за Суперкубок в Сыктывкаре, и в состав российской команды включены семь игроков хабаровского клуба - защитники Василий Грановский, Алексей Чижов и Валерий Ивкин, полузащитники Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков и Александр Антипов, а также форвард Артем Бондаренко. "Енисей" представлен голкипером Романом Черных, защитниками Юрием Викулиным и Михаилом Прокопьевым и нападающим Алмазом Мингазовым. Чемпионат мира стартует в шведском Сандвикене 29 января.

Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "СШОР-1" столицы республики Коми, начало - 13:00 мск.

"СКА-Энергия" и "Енисей" уже встречались в матче за Суперкубок - два года назад в Хабаровске хозяева победили со счетом 4:3. Красноярский клуб выиграл трофей в прошлом сезоне, разгромив на своем льду "Байкал-Энергию" из Иркутска - 8:3. Первые два титула в 2013 и 2014 гг. достались московскому "Динамо".