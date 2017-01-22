Футболисты сборной Египта обыграли команду Уганды в матче Кубка Африки

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футболисты сборной Египта по футболу победили команду Уганды со счетом 1:0 в матче группы D Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Гол забил Абдалла Эль-Саид (89-я минута).

Команды Египта после двух матчей заработала четыре очка и занимает второе место в группе. Команды Уганды потерпела второе поражение подряд и потеряла шансы на выход в 1/4 финала турнира.

В следующей встрече команда Египта 25 января сыграет со сборной Ганы. Команды Уганды в этот же день проведет игру со сборной Мали.

Турнир завершится 5 февраля.