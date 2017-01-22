ФГР неудовлетворительно оценила выступление сборной на ЧМ по гандболу

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) неудовлетворительно оценила выступление мужской национальной команды на чемпионате мира во Франции. Об этом ТАСС заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.
Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, уступив словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32.
"Я ставлю "неуд", задача (дойти до полуфинала) не выполнена, - сказал Шишкарев. - Нам надо было использовать другую тактику и стараться сохранить добытое в первом тайме преимущество. Не хочу оправдывать такой результат травмами, но нам действительно не хватало игроков, особенно Павла Атьмана. И нам определенно не хватало мастерства".
По ходу турнира сборная России из-за травм потеряла лидеров команды - Сергея Горбока и Павла Атьмана.