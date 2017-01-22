ФГР неудовлетворительно оценила выступление сборной на ЧМ по гандболу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) неудовлетворительно оценила выступление мужской национальной команды на чемпионате мира во Франции. Об этом ТАСС заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, уступив словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32.

"Я ставлю "неуд", задача (дойти до полуфинала) не выполнена, - сказал Шишкарев. - Нам надо было использовать другую тактику и стараться сохранить добытое в первом тайме преимущество. Не хочу оправдывать такой результат травмами, но нам действительно не хватало игроков, особенно Павла Атьмана. И нам определенно не хватало мастерства".

По ходу турнира сборная России из-за травм потеряла лидеров команды - Сергея Горбока и Павла Атьмана.