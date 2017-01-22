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ФГР неудовлетворительно оценила выступление сборной на ЧМ по гандболу

Спорт
22 января, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Российские гандболисты проиграли словенцам на стадии 1/8 финала
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) неудовлетворительно оценила выступление мужской национальной команды на чемпионате мира во Франции. Об этом ТАСС заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

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Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, уступив словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32.

"Я ставлю "неуд", задача (дойти до полуфинала) не выполнена, - сказал Шишкарев. - Нам надо было использовать другую тактику и стараться сохранить добытое в первом тайме преимущество. Не хочу оправдывать такой результат травмами, но нам действительно не хватало игроков, особенно Павла Атьмана. И нам определенно не хватало мастерства".

По ходу турнира сборная России из-за травм потеряла лидеров команды - Сергея Горбока и Павла Атьмана.

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