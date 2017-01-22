"Милан" проиграл "Наполи" в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Милан" со счетом 1:2 уступил "Наполи" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе гостей мячи забили Лоренцо Инсинье (6-я минута) и Хосе Кальехон (9). У хозяев отличился Юрай Куцка (37).
"Наполи" продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны. Клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 21 игры. "Милан" идет пятым с 37 очками после 20 матчей. Лидирует в чемпионате "Ювентус", на счету которого 45 очков в 19 встречах.
В следующем туре "Милан" 29 января в гостях сыграет с "Удинезе", а "Наполи" в этот же день примет "Палермо".