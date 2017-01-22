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Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от проигрыша "Виннипегу" в матче НХЛ

Спорт
22 января, 1:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:5
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Виннипег" победил "Сент- Луис" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Брайан Литтл (8-я и 43-я минуты), Блейк Уилер (22), Марк Шайфеле (47) и Николай Элерс (52). У проигравших отличились Кевин Шатенкирк (14, 54) и Пол Штястны (53).

Российский форвард "Сент-Луис" Владимир Тарасенко записал на свой счет голевую передачу, которая стала для него 26-й в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина 46 (20 шайб + 26 передач) очков в 47 встречах. По этому показателю он занимает шестое место в лиге. Лидирует в списке бомбардиров форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид - 55 (15+40).

"Виннипег" после этой победы поднялся на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 48 очков после 49 матчей. "Сент-Луис" занимает седьмую позицию с 51 очком после 47 игр.

В следующем матче "Виннипег" 24 января дома сыграет с "Анахаймом", "Сент-Луис" днем позже в гостях сразится с "Питтсбургом".

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