IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) своим решением приостановить расследование в отношении 22 российских спортсменов дал понять, что данные, на которых независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном строила свои обвинения в отношении России, несостоятельные.

Исполком IBU в субботу вечером провел в итальянской Антерсельве внеочередное заседание, на котором заслушал отчет рабочей группы организации, занимавшейся изучением предоставленных комиссией Макларена данных. После выхода 9 декабря окончательной версии доклада канадского профессора, в котором содержался ряд обвинительных заключений в адрес российского спорта, исполком IBU собрался уже во второй раз для обсуждения вопроса причастности биатлонистов к антидопинговым нарушениям.

IBU вне политики

Первое заседание прошло 22 декабря в Мюнхене; месяц назад было принято решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове (Псковская область), которые были запланированы на февраль- март. Кроме того, под подозрение попал 31 российский биатлонист, двое из которых - уже завершившие карьеру призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина. Их дела проходят по линии Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается остальных 29 спортсменов, то практически все они в субботу были оправданы: IBU продолжит расследование в отношении семи биатлонистов, оснований подозревать 22 россиян у организации больше нет.

"Это взвешенное решение, - прокомментировал итоги исполкома вице-премьер РФ Виталий Мутко. - Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия".

Своим решением IBU фактически поставил под сомнение итоги расследования комиссии Макларена. Ведь выводы, сделанные канадским профессором и его коллегами, основывались на данных, которые в конечном итоге оказались и в распоряжении IBU. Международная федерация, в свою очередь, сочла их неубедительными, иначе не оправдала бы в субботу почти три четверти подозреваемых спортсменов.

Собственно, о несостоятельности данных комиссии Макларена говорил и адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн. Проведя собственный анализ данных, на основании которых спортсмены были отстранены от соревнований, он обнаружил множество неточной и противоречивой информации, о чем и сообщил Международной федерации лыжного спорта (FIS).

FIS еще предстоит вынести решения по шести отстраненным российским лыжникам, однако созданный IBU прецедент позволяет надеяться на благоприятный для спортсменов исход дела.

Впрочем, расследование в отношении Союза биатлонистов России и его спортсменов еще не окончено. Очередное заседание на эту тему исполком IBU проведет 9 февраля - в первый день чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Имена оставшихся семи спортсменов, согласно кодексу WADA, не разглашаются, однако нельзя исключать, что в их числе есть и те, кто готовится выступить на чемпионате мира. По этой причине IBU стоит поставить точку в этом деле до начала главного старта сезона.

Голос биатлонистов услышан

Одной из причин созыва экстренного заседания могла послужить реакция на доклад Макларена самих спортсменов, которые по инициативе лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада выдвинули в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов.

В нем содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штраф за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

На исполкоме IBU рассмотрел запрос спортсменов и учел их мнение. "Предложения из письма спортсменов, полученные 13 января, оценены и восприняты всерьез. Они будут направлены в юридический комитет для подготовки предложений исполнительному комитету с целью внесения изменений в правила, которые будут рассмотрены на очередном конгрессе", - говорится в сообщении организации, опубликованном по окончании исполкома.

Следующий конгресс, который является высшим руководящим органом IBU, может пройти уже в этом году. Соответствующее предложение также было сделано в субботу. Изначально предполагалось, что ближайший конгресс пройдет осенью 2017 года.

Кроме того, IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, выступавших на Олимпийских играх 2014 года.