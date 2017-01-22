Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионов

Спорт
22 января, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
В финале 41-летний Монтойя одолел девятикратного победителя легендарной гонки "24 часа Ле-Мана" 49-летнего датчанина Тома Кристенсена
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хуан-Пабло Монтойя

Хуан-Пабло Монтойя

© Ap Photo/Michael Conroy

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" колумбиец Хуан- Пабло Монтойя стал победителем традиционной Гонки чемпионов, которая в этом году проходит в Майами.

В финале 41-летний Монтойя, выступающий сейчас в американской гоночной серии Indycar, одолел девятикратного победителя легендарной гонки "24 часа Ле-Мана" 49-летнего датчанина Тома Кристенсена.

Гонка чемпионов - ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: в субботу прошло индивидуальное первенство, а в воскресенье состоится командное.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
6
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
7
Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"
Темы дня
Реклама