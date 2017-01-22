Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионов

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" колумбиец Хуан- Пабло Монтойя стал победителем традиционной Гонки чемпионов, которая в этом году проходит в Майами.
В финале 41-летний Монтойя, выступающий сейчас в американской гоночной серии Indycar, одолел девятикратного победителя легендарной гонки "24 часа Ле-Мана" 49-летнего датчанина Тома Кристенсена.
Гонка чемпионов - ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: в субботу прошло индивидуальное первенство, а в воскресенье состоится командное.
Your #ROCMiami Champion of Champions is @jpmontoya!!! #VivaColombia #TeamIndyCar pic.twitter.com/m1Z6PuHjE5— Race Of Champions (@RaceOfChampions) 21 января 2017 г.