Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя стал победителем Гонки чемпионов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" колумбиец Хуан- Пабло Монтойя стал победителем традиционной Гонки чемпионов, которая в этом году проходит в Майами.

В финале 41-летний Монтойя, выступающий сейчас в американской гоночной серии Indycar, одолел девятикратного победителя легендарной гонки "24 часа Ле-Мана" 49-летнего датчанина Тома Кристенсена.

Гонка чемпионов - ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: в субботу прошло индивидуальное первенство, а в воскресенье состоится командное.

Your #ROCMiami Champion of Champions is @jpmontoya!!! #VivaColombia #TeamIndyCar pic.twitter.com/m1Z6PuHjE5 — Race Of Champions (@RaceOfChampions) 21 января 2017 г.