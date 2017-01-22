Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).
В четвертом раунде россиянка, "посеянная" на турнире под 24-м номером, обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову (8) со счетом 6:3, 6:3.
Соперницы провели друг против друга восьмую встречу. Лидирует в этом противостоянии 31-летняя Кузнецова - 5-3.
25-летняя Павлюченкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Винус Уильямс (13), которая победила немку Мону Бартель (пробилась через квалификацию) со счетом 6:3, 7:5.
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.