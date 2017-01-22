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Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛ

Спорт
22 января, 7:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Россиянин забросил 22-ю шайбу в нынешнем сезоне
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Даллас" в овертайме со счетом 3:4 уступил "Вашингтону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Андре Бураковски (3-я минута), российский форвард Александр Овечкин (44), Ти Джей Оши (46) и Джей Бигл (61). У проигравших отличились Адам Кракнелл (7), Патрик Ивз (27) и Джейми Бенн (36).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал автором голевой передачи в овертайме. Всего на счету форварда 33 (6 шайб + 27 передач) очка в нынешнем сезоне.

Овечкин забросил 22-ю шайбу и сравнялся по этому показателю с соотечественником Евгением Малкиным из "Питтсбурга" и Остоном Мэттьюсом из "Торонто". Больше них в сезоне забросили только капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (27) и форвард "Лос-Анджелеса" Джефф Картер (24). Данная шайба стала для Овечкина 204-й в большинстве, что позволило ему сравняться по этому показателю с легендарным форвардом "Эдмонтона" Уэйном Гретцки, занимающим 15-ю позицию в списке. Абсолютный рекорд лиги по числу шайб в большинстве принадлежит бывшему нападающему "Бостона", "Нью-Джерси", "Тампы" и "Колорадо" Дэйву Андрейчуку (274).

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков в 46 матчах. "Даллас" на Западе идет 12-м с 47 очками в 48 встречах.

В следующем матче "Вашингтон" 24 января примет "Каролину", "Даллас" днем позже дома сыграет с "Миннесотой".

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