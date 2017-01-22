"Сан-Антонио" победил "Кливленд" в матче НБА, Леонард набрал 41 очко

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Сан-Антонио" победил "Кливленд" в овертайме со счетом 118:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Кавай Леонард (41 очко), установивший личный рекорд результативности. Он набирает по 30 и более очков в течение шести матчей кряду. По два игрока из каждой команды сделали дабл-дабл: тяжелый форвард Ламаркус Олдридж (16 очков + 12 подборов) и заменяющий травмированного По Газоля центровой Дэвид Ли (14 + 11, второй дабл-дабл подряд) - у "Сан-Антонио", тяжелый форвард Кевин Лав (13 + 11) и центровой Тристан Томпсон (14 + 12) - у "Кливленда". Наибольшую результативность у гостей показали легкий форвард Леброн Джеймс и разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг (оба - по 29).

"Кливленд" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, одержав 30 побед в 42 встречах. "Сан-Антонио" вышел на второе место на Западе, имея в активе 34 победы в 43 матчах.

В другой встрече "Портленд" нанес поражение "Бостону" в овертайме со счетом 127:123, самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Сиджей Макколлум (35), наибольшую результативность в матче продемонстрировал один из самых низких игроков лиги (175 см) разыгрывающий защитник "Бостона" Айзея Томас (41 очко за 43 минуты). Он стал четвертым баскетболистом в истории "Бостона", кому удавалось набирать в среднем не менее 35 очков в течении пяти игр (его показатель - 36,2 очка).

Остальные результаты игрового дня:

"Детройт" - "Вашингтон" - 113:112;

"Атланта" - "Филадельфия" - 110:93;

"Шарлотт" - "Бруклин" - 112:105;

"Майами" - "Милуоки" - 109:97;

"Нью-Йорк" -"Финикс" - 105:107;

"Мемфис" - "Хьюстон" - 95:119;

"Денвер" - "Клипперс" - 123:98;

"Чикаго" - "Сакраменто" - 102:99;

"Юта" - "Индиана" - 109:100.